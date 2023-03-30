Süpermen Antalya'da göründü

İngiliz yönetmen Guy Ritchie, 'The Ministry Of Ungentlemanly Warfare' adlı filmin çekimlerine Antalya'da devam ediyor. Filmde Süpermen'i canlandıran Henry Cavill ve Eiza Gonzalez oynuyor. Çekimleri büyük bir gizlilik içinde gerçekleşen filmin setinden kuş uçmazken Henry Cavill ilk kez görüntülendi. Dünyaca ünlü oyuncu otel çıkışı kameralara yakalanmaktan kurtulamadı. Cavill'in tanınmamak için şapka taktığı görüldü.