Süper hayal kırıklığı!

Ajda Pekkan dört yıldır satmaya çalıştığı Bahçeköy'deki 75 milyon liralık malikanesine alıcı bulamayınca evini ilandan kaldırmaya karar verdi.

Sanatçı Ajda Pekkan'ın yıllardır satmaya çalıştığı Bahçeköy'deki lüks villası elinde kaldı. Süperstar, 4 yıl önce 40 milyon liraya satılığa çıkardığı üç katlı villa için çok sayıda emlakçıyla anlaşmıştı. Ancak hiçbiri eve alıcı bulamadı. Evi satmakta kararlı olan sanatçı sonunda çareyi büyük bir indirim yapmakta bulmuş fiyatı 20 milyon liraya düşürmüştü. Pandemi sonrası emlak fiyatlarının yükselmesiyle evin fiyatına 75 milyon değer biçen Pekkan, yine de alıcı bulmakta zorlandı. En son Dubaili bir prensle görüşmeler halinde olan ancak olumsuz geri dönüş alan Pekkan, villasını satmaktan vazgeçti. Satılık ilanları kaldıran popçu, villada kendisi yaşayacak. Pekkan'ın özel olarak dekore ettirdiği villada 6 oda ve 2 salon bulunuyor. Evin içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor. Sanatçının büyük bir havuza sahip olan ev 24 saat özel güvenlikler tarafından korunuyor. Pekkan'ın duvar kâğıdından parkesine kadar her detayıyla bizzat ilgilendiği villasını kendisine fazla büyük geldiği için satmak istemişti.