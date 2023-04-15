‘Süper ego' zarar verir

'Ego' dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk, yeni projelerinden bahsetti. Re Touch Mag dergisine konuşan Pamuk, ''Yaklaşık 3 senedir üstünde çalıştığım bir projem var, artık sona doğru yaklaşıyoruz diyebilirim. Çok yakında sürprizlerim olacak'' dedi. Aynı zamanda yaz aylarında film çekeceğini söyleyen Pamuk, ''Ego bir insanda ne kadar olmalıdır?' sorusuna ''Ego her insanda vardır. Bu sağlıklı bir işlevdir aslında, kendini koruma ve doğru karar verme mekanizmasıdır ama fazlası 'süper ego' zararlıdır. Hem kendine hem çevrene zarar verirsin'' yanıtını verdi.

