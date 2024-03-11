Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu duygularını dile getirdi. İki yıl süren evliliğin ardından boşanan ikilinin dostlukları yıllar boyu devam etti. Eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden Suna Yıldızoğlu, "İç dünyamı keşfeden insan, ne kadar çok öğrendim senden. Aşk bitince sevgi ve saygıyla dostluğumuz sürdü. Zeki, esprili, kültürlü, bilgili insan, hep soyadını taşımaktan onur duyduğum insan, huzur içinde uyu'' dedi.