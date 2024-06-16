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16 Haziran 2024 Pazar 07:34:00 - Güncelleme:16 Haziran 2024 Pazar 07:34:00

Sultan'dan annelik itirafı! Yağmur, dönüm noktam

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Türkan Şoray, hayatının dönüm noktasının kızı Yağmur Ünal'ın doğumu olduğunu açıkladı. Şoray, “Anne olmak çok güzel” dedi.

Yeşilçam'ın 'Sultan'ı Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Samsun Kültür Yolu Festivali'nde sevenleriyle buluştu. 78 yaşındaki Şoray, "Yine dünyaya gelsem Türkan Şoray olmak isterdim, bu bana Allah'ın bir lütfu" dedi. Anne olmanın öneminden bahseden Şoray, şunları söyledi: "Hayatımın dönüm noktası Yağmur'un doğumu, anne olmak... Seyircilerimizle birbirimizi gördüğümüz zaman sarılmamız, sinemadaki o kuyruklar öyle güzeldi ki... Bana sorduklarında, 'Benim sevgilim seyircilerim' diyordum. Ama sonra Yağmur geldi rakip. Beni hayata bağlayan sizlerin ve Yağmur'un sevgisi. Bana o kadar güç ve moral veriyor ki, yaşama azmi veriyor. Sizler ve kızım için sağlığıma dikkat ediyorum."

Etiketler : Türkan Şoray Yağmur Ünal Anne olmak çok güzel
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