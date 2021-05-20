20 Mayıs 2021 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2021 Perşembe 19:00:00
Sultan Alparslan olarak dönüyor
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Barış Arduç, TRT 1'de yayınlanan 'Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil oldu.
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Barış Arduç, TRT 1'de yayınlanan 'Uyanış Büyük Selçuklu'nun kadrosuna dahil oldu. Dizinin yeni sezonunda Sultan Alparslan dönemi anlatılacak. Arduç, yapımda Sultan Alparslan karakterini canlandıracak. Yapım şirketiyle anlaşma sağlayan oyuncu, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek.