“Şule'den çok şey öğrendim”

Dijitalde yayınlanan 'Sıcak Kafa' dizisinde yer alan oyuncu Hazal Subaşı, yapımda canlandırdığı karakterin hayatından, ders çıkardığını söyledi. Oyuncu, "Şule karakteri cesaretli, kararlı, inandıkları uğruna her şeyi yapabilecek, her savaşı verebilecek bir kız. Öğrendiğim çok şey oldu ondan. Benim için de distopik bir dünyada olmak, bambaşka bir dünyadaki karakteri canlandırmak farklı ve benzersiz bir tecrübeydi" dedi.