Şükran nişandan sonra değişti

'Yargı' dizisiyle setlere dönen Şükran Ovalı'nın annesiyle küs olduğu ortaya çıktı. Ovalı'nın kardeşi Deniz Sağdıç, oyuncunun Caner Erkin'le nişanlandıktan sonra ailesiyle ilişkilerini kopardığını açıkladı. 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Sağdıç, "Şükran anneme bakmıyor. Nişan arifesinde hepimiz ile bağlantıyı kesti. Annesine çok düşkün bir evlattı. Şükran çok değişti. Yaklaşık 6 seneden beri görüşmüyoruz. Annem bütün hayatını Şükran'a adadı" dedi.