Şükran güzel poz veriyor

'Yargı' dizisinde 'Savcı Derya'yı oynayan Şükran Ovalı'nın futbolcu eşi Caner Erkin, önceki gün tek başına objektiflere yansıdı. Futbolcu, Vadistanbul'da bir mekânda arkadaşlarıyla buluştu. Geçtiğimiz günlerde eşiyle birlikte havuzda çekilen fotoğraflarıyla gündeme gelen Erkin, "Tatilde yaşadığımız güzel anları takipçilerimizle paylaşmıştık. Şükran iyi poz veriyor ve ben de onun fotoğrafını çekmeyi seviyorum" diye konuştu.