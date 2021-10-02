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02 Ekim 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2021 Cumartesi 15:00:00

Süheyl Uygur'dan Nejat Uygur açıklaması: Rüyamda babamla oynuyoruz

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Süheyl Uygur, rüyasında babası Nejat Uygur'la anısını anlattı.

Usta tiyatrocu Süheyl Uygur, rüyasında babası Nejat Uygur'la anısını anlattı. Uygur, Hakan Bilgin'in sunduğu YouTube'da 'Mekanın Sahibine Geldik' programına katıldı. Tiyatro, sinema ve dizi dünyasının ele alındığı yapımda Süheyl Uygur, ''Babamı bazen rüyamda görüyorum, oyun oynuyoruz karşılıklı. 'Hadi oğlum, açın perdeyi' diyor babam mesela rüyamda. 'Baba olur mu? Oyun yok nasıl oynayacağız?' diyorum. Babam da 'Oğlum çıkın, yaparız' diyor. Rüyadan uyanınca öyle kızıyorum ki kendime" dedi.

Etiketler : süheyl uygur nejat uygur tiyatro usta oyuncu magazin haberleri
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