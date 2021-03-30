OYUNCU Şevval Sam, 2005'te Manisa'da karavana çevirdiği minibüsüyle ölümlü trafik kazasına karışmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Motosiklet sürücüsü 79 yaşındaki Adem Genbaşı'nın ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin oyuncu, ''Hem ters yönden geliyordu hem de kırmızı ışıkta geçiyordu. Bunda benim suçum, olsa bedelini öderdim" dedi. Sam, 'prenses' adını taktığı karavanın tiyatrocu Kamran Usluer'den kendisine yadigar olduğunu söyledi. ◗ RECEP ASLAN