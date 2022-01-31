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31 Ocak 2022 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 12:30:00

Şubat'ta eğlenceye devam

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Doğu Demirkol, Yasemin Sakallıoğlu, Deniz Uğur, Zerrin Tekindor, Cem Adrian, Güldür Güldür, Yiğit Özşener ve Haluk Bilginer gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sevenlerinin karşısına çıkacak.

Doğu Demirkol, Yasemin Sakallıoğlu, Deniz Uğur, Zerrin Tekindor, Cem Adrian, Güldür Güldür, Yiğit Özşener ve Haluk Bilginer gibi yıldız isimler, Maximum Uniq'te sevenlerinin karşısına çıkacak. Elektronik müziğin önemli isimlerinin sahne alacağı etkinlik 5 Şubat'ta Doğu Demirkol'un gösterisiyle başlayacak.

Etiketler : Doğu Demirkol asemin Sakallıoğlu Deniz Uğur
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