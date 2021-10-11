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11 Ekim 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 10:00:00

Su gibi gel kızım

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Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, doğum için gün sayıyor.

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, doğum için gün sayıyor. Korel, doğuma kısa bir süre kala kızı Leyla için baby shower partisi düzenledi. Korel'in partisine Esra Erol gibi isimler katıldı. Sabırsızlıkla kızının gelmesini bekleyen Korel, o anları Instagram hesabından paylaşıp 'Su gibi gel kızım' mesajını yayınladı. Partide beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Korel'in paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Etiketler : Bergüzar Korel baby shower partisi Esra Erol
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