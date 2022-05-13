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13 Mayıs 2022 Cuma 15:26:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2022 Cuma 15:26:00

Stand-up yaparken tanışmışlar

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'Üç Kuruş' dizisinde yer alan Nursel Köse, müzisyen eşi Ulrich Mertin ile tanışma hikayesini anlattı.

'Üç Kuruş' dizisinde yer alan Nursel Köse, müzisyen eşi Ulrich Mertin ile tanışma hikayesini anlattı. Köse, "Berlin'de stand-up yapıyordum. Eşim beni sahnede görmüş. Türk ile Alman erkeğini kıyaslıyorduk. Ben de şu anki eşimi ayağa kaldırdım. Ona söz hakkı vermeden espriler yaptım. Program bitince yanıma geldi" dedi. Oyuncu, Mertin'le birlikte 2018 yılında Danimarka'da hayatlarını birleştirdi.


Etiketler : Stand-up yaparken tanışmışlar Üç Kuruş Nursel Köse Ulrich Mertin
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