Sportif Beren

On iki yıl sonra Kıvanç Tatlıtuğ'la yeniden başrolünü paylaştığı dijitalde yayınlanacak olan 'Aşk' filminin çekimleri devam eden oyuncu Beren Saat, tek başına görüntülendi. Oyuncu, bir AVM'de yabancı hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Oyuncun yanına gelenleri kırmayarak, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Saat, sade güzelliği ve spor şıklığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.