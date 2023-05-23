Spontane yaşıyor

Bir süredir ekranlara ara veren oyuncu Kubilay Aka, planlı yaşamadığını söyledi. Oyuncu, Lofficiel Hommes dergisi için objektif karşısına geçti. Aka, "Hayat kısa, şartlar ne olursa olsun yaşamaya da değer. Gecenin bir saati yola çıkıp sabah Urla'da sahilde çadırda uyandığım anlar da var, yemek yemek için Antep'e, Bursa'ya falan gitmişliğim de" dedi. Kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Aka, "Kariyer olarak huzurlu ve hafif hissettiğim bir dönemdeyim. Ödevini yapmış öğrenci ferahlığında hissediyorum. sessiz ve kendinden emin adımlarla ilerlemek sevdiğim bir motto" diye konuştu.