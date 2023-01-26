Sözlü şiddete maruz kaldım

9 yıldır Türkiye'de yaşayan Faslı oyuncu İman Casablanca, sektörde sözlü şiddete maruz kaldığını söyledi. Hem setlerde hem de podyumlarda dışlandığını anlatan Casablanca, 8 aydır beklediği diziden de çıkarılınca isyan etti: "Amerika'da kalsaydım şimdi Hollywood'da oynuyor olacaktım. O zaman Türkiye'de oyunculuk sektöründe daha çok saygı ve sevgi görürdüm. Sektörün ileri gelen insanlarından şunları duydum: 'Adın İman değil de Anna ya da Christina olsaydı bütün iş kapıları sana açılırdı'! Bana adımı değiştirmemi önerenler oldu."