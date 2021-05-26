Sözlerim Şeyma'ya değil

Teşkilat dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşı Kayla Manukyan ile güzel havanın keyfini çıkardı. Ankara'daki setten fırsat buldukça İstanbul'a gelen Ertuğrul, çekimlerin güzel geçtiğini söyledi. Şeyma Subaşı'na erkek arkadaşının yolcu uçağını kapatmasıyla ilgili 'Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı?'' açıklamasını yapan Ertuğrul, bunun hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi: ''Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece Mortal Combat'I izlemek istediğimizi belirttim.''