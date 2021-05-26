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26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:30:00

Sözlerim Şeyma'ya değil

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Teşkilat dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşı Kayla Manukyan ile güzel havanın keyfini çıkardı.

Teşkilat dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul, kız arkadaşı Kayla Manukyan ile güzel havanın keyfini çıkardı. Ankara'daki setten fırsat buldukça İstanbul'a gelen Ertuğrul, çekimlerin güzel geçtiğini söyledi. Şeyma Subaşı'na erkek arkadaşının yolcu uçağını kapatmasıyla ilgili 'Katrilyarder Mısırlı sevgiliden rica etsek, sinema salonu kapatır mı?'' açıklamasını yapan Ertuğrul, bunun hatırlatılması üzerine şu yanıtı verdi: ''Ben ona gönderme yapmadım. Ben sadece Mortal Combat'I izlemek istediğimizi belirttim.''

Etiketler : Teşkilat dizisi Çağlar Ertuğrul Kayla Manukyan Şeyma Subaşı
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