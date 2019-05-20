Star TV'nin sevilen dizisi SÖZ'de heyecan dorukta. Söz 84. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Söz son bölümde neler yaşandı? sorularının yanıtları tüm Söz takipçileri tarafından merak ediliyor. Söz 83.bölümde Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar. Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır. Söz heyecanlı sahneleri ile izleyicisini ekrana kilitlemeyi başardı. Söz son bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

SÖZ 84. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Söz 84. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz 84. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içerisine eklenecek.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

Erdem’in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan’a ihtiyacı olan Tim, Dragan’ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz’un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan’ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan’a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

SÖZ KONUSU

Söz dizisi konusu, nişanlısı teröristler tarafından öldürülen Üsteğmen Yavuz'un intikam yemşini etmesi üzerine inşa ediliyor. Bu intikam ateşi ile yeni bir özel kuvvetler birliği kurulur ve bu kurulan tim anti terör timidir. Timin içinde konusunda en iyi askerler var ve bu timin başında nişanlısı öldürülen üsteğmen Yavuz yer alır.

Timin operasyon esnasında teröristlerle temasları ve bu operasyonlar çevresinde gelişen olaylar dizinin konusunu zenginleştiriyor. Üsteğmen Yavuz, Savcı Derya, Yarbay Erdem, Eylem Mercier, Dragan Ratkoviç, Üstçavuş Fethi, Üstçavuş Mücahit dizinin kahramanları arasında.