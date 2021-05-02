SÖYLEDİKLERİNE PİŞMAN OLDU

Tam kapanmayla birlikte iki milyon kişinin tatil beldelerine akın etmesini 'Kimse param yok demesin' sözleriyle değerlendiren Demet Akalın, gelen eleştiriler sonrası özür diledi. Şarkıcı, "Hepimiz gibi ben de kalabalık Bodrum trafiğine sinirlenip söyledim lafı. Evde oturanları asla kast etmedim ama kuliste konuşur gibi konuşmuşum, özür dilerim'' açıklamasını yaptı.





