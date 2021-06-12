Söylediği sözler başını yaktı Berkay'a 4 yıl hapis istemi

Berkay Şahin'in takipçisine sosyal medyadan attığı mesaj nedeniyle başı derde girdi. Paylaşımına yorum yapan Burak Ş'ye "Öyle sallamak kolay klavye başından. Olur da denk gelirsek ... seni nasıl oturttuğumu görürsün" şeklinde karşılık veren şarkıcının 'hakaret' ve 'tehdit' suçundan 4 yıl 4 aya kadar hapsi istendi. Şarkıcının yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

