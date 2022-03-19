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19 Mart 2022 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:19 Mart 2022 Cumartesi 19:00:00

Soyadını silerek boşanma sinyali

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Ebru Şallı'nın 2011 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş'tan boşanacağı iddia edildi.

Ebru Şallı'nın 2011 yılında evlendiği eşi Uğur Akkuş'tan boşanacağı iddia edildi. Evliliğinde sorunlar yaşayan Ebru Şallı, Uğur Akkuş'un soy ismini sosyal medya hesabından kaldırdı. Şallı'nın eve gelen hacizlerden artık sıkıldığı hatta memurların eski eşi Harun Tan'ın evine kadar gitmesinin bardağı taşıran son damla olduğu öne sürüldü. Borçlardan bunalan eski mankenin eşinden boşanmaya kararlı olduğu öğrenildi.

Etiketler : ebru şallı boşanma uğur akkuş
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