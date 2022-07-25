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25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:30:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2022 Pazartesi 19:30:00

Soyadı güncelleşti

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Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz nisan ayında bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girmişti

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz nisan ayında bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren 36 yaşındaki şarkıcıdan sürpriz bir hamle geldi. Hadise, Twitter hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi. Değişim, şarkıcının hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.

Etiketler : Soyadı güncelleşti Oyuncu Kaan Yıldırım iş adamı Mehmet Dinçerler Hadise Açıkgöz
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