Soyadı güncelleşti

Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş adamı Mehmet Dinçerler ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise Açıkgöz, geçtiğimiz nisan ayında bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Dinçerler ile mutlu bir birliktelik sürdüren 36 yaşındaki şarkıcıdan sürpriz bir hamle geldi. Hadise, Twitter hesabında soyadını 'Dinçerler' olarak güncelledi. Değişim, şarkıcının hayranlarının da dikkatinden kaçmadı.