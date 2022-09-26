Sosyetik güzelle yakalandı

Oyuncu İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın yakın dostu Natali Yarcan ile aşk yaşıyor. Haziran ayında 5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan İbrahim Çelikkol'un yaklaiık 1 aydır Natali Yarcan ile birlikte olduğu öğrenildi. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikiliyi önceki gün fanlar yakaladı. Yolda yürürken objektiflere yansıyan ikili, böylelikle ilk kez yan yana görüntülenmiş oldu. Sosyetenin sevilen isimlerinden olan Natali Yarcan, ünlü bir Yemek kitapları yazarı ve TV programcısı. Birkaç yıl önce eşinden boşanan Yarcan'ın bir çocuğu var.