Sosyetede hacker şoku

İş insanı Erdal Acar'ın eşi Kardelen Acar'ın ardından Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu da hacker kurbanı oldu. Geçtiğimiz hafta Kardelen Acar'ın Instagram hesabı yabancı kişilerin eline geçmiş ve Acar'ın fotoğrafları bilgisi dahil olmadan paylaşılmıştı. Kardelen Acar bunu yapanların peşini bırakmayacağını söylerken Berrin Zorlu da aynı durumdan muzdarip oldu. Sosyal medya hesabı hacklenen Berrin Zorlu'nun Instagram'ından hackerler, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin, verdikleri numarayla iletişime geçmelerini istedi. Sosyetik ismin arkadaşları ise Berrin Zorlu'nun Instagram hesabının hacklendiğinin ve mesajlarının ciddiye alınmamasını belirtti.

