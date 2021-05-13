Sosyal mesafesiz Brit ödülleri

2021 Brit Ödülleri, Londra'daki O2 Arena'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Alana gelen 4 bin seyirciye koronavirüs testi yapıldı. Sosyal mesafe ve maske zorunluluğu olmayan ödül töreni öncesi kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Arlo Parks, Headie One, Griff ve Dua Lipa gibi isimlerin performans sergilediği gecede En İyi Kadın Solo Sanatçı Dua Lipa, En İyi Erkek Solo Sanatçı ise J. Hus oldu.

