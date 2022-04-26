Sosyal medyadan keşfedildim

En son 'Kağıt Ev' dizisinde yer alan genç oyuncu Serra Pirinç keşfedilme hikayesini anlattı. Oyuncu, menajeriyle yollarının Instagram'da kesiştiğini söyledi. Pirinç, "Şimdiki menajerim bana Instagram'dan mesaj attı. 'Gece yarısı keşfette geziyordum, senin fotoğrafın önüme düştü' dedi ve benimle çalışmak istediğini söyledi. İnanamadım bir anda, çok şaşırdım. Sonrasında ise çok şanslı olduğumu hissetmeye başladım" dedi.