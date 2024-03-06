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06 Mart 2024 Çarşamba 06:51:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 06:51:00

Sosyal medya linçlerine karşıyım

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Şarkıcı Derya Bedavacı, Yeşilköy'deki Luvia adlı mekanda sevenleriyle bir araya geldi.

Bedavacı, gecede sevilen eserlerinin yanı sıra, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur gibi usta isimlerinde şarkılarını seslendirdi. Son dönemde dikkat çeken sosyal medyada meslektaşlarına yapılan kötü yorumlarla ilgili Bedavacı, "Sosyal medya gömücülerine çok karşıyım. Bir bakıyorsun bir tane takipçileri yok ama sizi alabildiğine gömüyorlar" dedikten sonra, zaman zaman bu linçten kendisinin de payını aldığını söyledi.

Etiketler : sosyal medya linç Derya Bedavacı
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