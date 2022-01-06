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06 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:06 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00

Sorun çıkaranla çalışmam

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Son dönemde yer aldığı yapımlar reyting kıskacına takılan Elçin Sangu, rotayı tiyatroya çevirdi.

Son dönemde yer aldığı yapımlar reyting kıskacına takılan Elçin Sangu, rotayı tiyatroya çevirdi. Önceki akşam arkadaşlarıyla bir kafede otururken görüntülenen Sangu, ''Tamamen yeni bir oyun olacak'' dedi Geçtiğimiz günlerde "Sokakta görsem yolumu değiştireceğim çok insan var'' açıklamasıyla çok konuşulan Sangu'ya bu kişilerle yeniden çalışıp çalışmayacağı soruldu. Sangu, ''Prensiplerim gereği asla çalışmam. Sorun çıkaran insan ile çalışmam" dedi.

Etiketler : Sorun çıkaranla çalışmam Elçin Sangu tiyatro
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