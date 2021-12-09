VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aselsan'dan milyon dolarlık anlaşma! Yurt dışına satılacak
Bakan Soylu fotoğrafla yüzlerine vurdu
ABD'den Rusya'ya "nükleer silah" tehdidi!
Gümüşhane ve Trabzon'un sınırlarına ilişkin yeni karar
Ermenistan ateşle oynuyor
Türkiye'ye petrol müjdesi! Hedef günde 65 bin varil
"Türkiye bize daha yakın"
MTV'de yeni oranlar belli oldu!
Şam'ın hedefi YPG
Sincar'da PKK'ya SİHA darbesi
Kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Testi pozitif çıktı
Soral kardeşler soyguna karıştı!
Tarihi sinemada tarihi film
Hayranlarını heyecanlandırdı
Gülşen bizim kraliçemiz
Kanserin bir nedeni de uzun süren enfeksiyonlar
10 soruda ruhsal problemleri keşfedin
İnsülin direnir, geriye verilemeyen kilolar kalır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 09 Aralık
Gece alt ıslatması diyabet belirtisi olabilir
2 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Bakan Soylu: Vallahi billahi size devlete iftira ettirmem
09 Aralık 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 11:30:00

Soral kardeşler soyguna karıştı!

ABONE OL

Oyuncu Hande ve Bensu Soral kardeşler ilk kez birlikte kamera karşısına geçti.

Oyuncu Hande ve Bensu Soral kardeşler ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Oyuncular Garena Free Fire'ın La Casa De Papel olarak da bilinen 'Son Bölüm: Soy ve Kaç' projesinde rol aldılar. Topkapı Sarayı'nda çekilen reklamda Bensu Soral kaçırılırken, Hande Soral 'İstanbul' karakterini canlandırdı. Bensu Soral, son olarak ekranlara 'Cam Tavanlar' dizisi ile gelmişti. Hande Soral ise, 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol almıştı.

Etiketler : Soral kardeşler Hande ve Bensu Soral Garena Free Fire La Casa De Papel
Ruhuna sinen ev arıyor

Ruhuna sinen ev arıyor
Işıltılı Gülşen

Işıltılı Gülşen
Kalbinizi dinleyin

Kalbinizi dinleyin
Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk

Dünya yakışıklılar listesinde 4 Türk
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili

Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Ünlüler geçidi

Ünlüler geçidi
Modaya uydu

Modaya uydu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER