Soral kardeşler soyguna karıştı!

Oyuncu Hande ve Bensu Soral kardeşler ilk kez birlikte kamera karşısına geçti. Oyuncular Garena Free Fire'ın La Casa De Papel olarak da bilinen 'Son Bölüm: Soy ve Kaç' projesinde rol aldılar. Topkapı Sarayı'nda çekilen reklamda Bensu Soral kaçırılırken, Hande Soral 'İstanbul' karakterini canlandırdı. Bensu Soral, son olarak ekranlara 'Cam Tavanlar' dizisi ile gelmişti. Hande Soral ise, 'Bir Zamanlar Çukurova'da rol almıştı.