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28 Eylül 2023 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 07:45:00

Sonunda gösterime giriyor

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Önce pandemi, ardından da deprem nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen 'Her Şeye Rağmen', 4 yılın ardından gösterime giriyor.

Önce pandemi, ardından da deprem nedeniyle gösterimi iki kez ertelenen 'Her Şeye Rağmen', 4 yılın ardından gösterime giriyor. Erkan Petekkaya ile Sinan Akdeniz'in başrollerini paylaştığı filmin galasına çok sayıda isim katıldı. Filmde Erkan Petekkaya'nın oynadığı İlhan karakterinin babasını canlandıran ve geçen yıl vefat eden oyuncu Rıza Akın da unutulmadı. Akın, fuaye alanında çiçeklerle süslenmiş fotoğrafı konularak gecede anıldı. Akın'ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro'da galaya katılanlar arasındaydı.

Etiketler : pandemi sinema film her şeye rağmen erkan petekkaya
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