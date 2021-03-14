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14 Mart 2021 Pazar 12:10:00 - Güncelleme:14 Mart 2021 Pazar 12:10:00

Sonsuza kadar unutmayacağım

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İki yıl önce eşi Zafer Çika'yı bir trafik kazasında kaybeden oyuncu Demet Akbağ, eşini ölüm yıldönümünde unutmadı.

İki yıl önce eşi Zafer Çika'yı bir trafik kazasında kaybeden oyuncu Demet Akbağ, eşini ölüm yıldönümünde unutmadı. Eşi Zafer Çika'yla bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak sonsuz işaretini kullanan Akbağ, "Seni sonsuza kadar unutmayacağım" notunu düştü. Oyuncuya çok sayıda mesaj geldi.

Etiketler : demet akbağ zafer çika vefat sosyal medya
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