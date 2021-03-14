İki yıl önce eşi Zafer Çika'yı bir trafik kazasında kaybeden oyuncu Demet Akbağ, eşini ölüm yıldönümünde unutmadı. Eşi Zafer Çika'yla bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak sonsuz işaretini kullanan Akbağ, "Seni sonsuza kadar unutmayacağım" notunu düştü. Oyuncuya çok sayıda mesaj geldi.

