Sonsuz aşk yoktur

Besteci ve şarkıcı Ersoy Üner yeni teklisi 'Duysun'u müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkının söz müzik ve aranjesini Üner yaptı. Şarkıcı teklisi hakkında, "Aşk bittikten sonra geçmişte yaşananların geri alınamayacağı, düzeltilemeyeceğini anlatan, aşkın sonsuz olmadığını yaşananlarla bir yerde tükendiğini anlatan bir şarkı oldu" dedi.