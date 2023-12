Şarkıcı Songül Karlı, geçmişte önünü kesmeye çalışıldığını söyledi. 7 türküden oluşan "Halaylar (Mashup)" isimli yeni çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sunan Songül Karlı, son zamanlarda aynı kişilerin sahne alması ve bazı isimlerin konserlerinin engellenmesi hakkında konuştu. Geçtiğimiz yıllarda aynı durumu yaşadığını belirten Karlı, "Evet sanatçılar birbirinin işini keser. Hep aynı isimlere sahne veriliyor. Zamanında benim de işlerim engellendi. Benim için 'kaprisli, egolu, istekleri bitmez' şeklinde konuşmalar yaparak bir çok işime köstek olundu" dedi. Songül Karlı, yapımcılığını Hayrettin Güneş'in üstlendiği 7 farklı Türkü'den oluşan "Halaylar (Mashup) " isimli yeni çalışmasını Grand Müzik etiketiyle yayınladı. Düzenlemelerini Mustafa Arapoğlu'nun üstlendiği çalışmasına Erkan Nas yönetmenliğinde birde klip çeken Songül Karlı hakkında çıkan haberlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

'SONGÜL KAPRİSLİ' DİYEREK İŞİME ENGEL OLDULAR



Songül Karlı, 'Sanatçılar birbirinin işini keser mi?' şeklindeki soru üzerine "Bu hep bilinir evet sanatçılar birbirinin işini keser. Son yıllarda işler de azaldı. Eskiden bayi toplantılarından başımızı kaşıyamaz, sevmediğimiz insanlara bile iş paslardık. Şimdi 'Menajerini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim' gibi bir durum oldu. Hep aynı isimlere sahne veriliyor. Zamanında benim de işlerim engellendi. Benim için 'kaprisli, egolu, istekleri bitmez' şeklinde konuşmalar yaparak bir çok işime köstek olundu" diye konuştu.

BENİM DEKOLTEM NEDEN GÖZE BATIYOR?

Sosyal medyada yapılan yorumlara takılmadığını söyleyen Songül Karlı, "Sosyal medyada olumsuz yorum yapanların bir çoğu takipçim bile değil, sırf sayfama yorum yapmak için girip çıkıyorlar, 'gizli hayranlarım onlar' diyerek gülüp geçiyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Songül Karlı açık giyinmiş" diyorlar bakıyorum diğer kadın sanatçılar benden daha açık giyiniyor, onları neden görmüyorlar da 'Songül'ün göğsü açıldı, bacağı açıldı' diye yazıp çiziyorlar. Niye ben sürekli bunlarla anılıyorum. İyi düşünelim onların da işi gücü rast gitsin. Son iki yıldır herkes negatife gitmeye başladı, kötülüğün çalıştığı bir dönemdeyiz. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın bizi."

'HER GÜN ESTETİK YAPTIRIYORUM'

Magazin basınında sık sık 'estetik yaptırdığı' şeklinde haberlerle yer alan Songül Karlı, yine bıçak altına yattığı haberlerine de açıklık getirdi. Hakkında çıkan haberlere ve sosyal medyada yapılan yorumlara cevap vermek istediğini söyleyen Songül Karlı, "Saçımı sıkı sıkı ördüklerinde göz kapağı estetiği yaptırmış gibi görünüyorum" dedi. Önce gözlerini ve yüzünü gösterip sonra da kuaförüne saçını ördürten ve aradaki farkı gösteren Songül Karlı, "Evet arkadaşlar yine estetiğe geldim. Sizin deyiminizle ben her gün estetik yaptırıyorum. Her gün öyle haberlerim çıkıyor. Gözlerini çektirmişsin, badem göz yaptırmışsın, bu ameliyatların ne gereği var diye beni eleştiriyorsunuz. Arkadaşlar elbette yaş alıyoruz yüz şeklimiz değişiyor ama estetik değil. Kuaförüm Fatih saçımı yandan sıkıca örünce göz kapaklarım geriye çekiliyor ve badem göz ameliyatı olmuş gibi görünüyorum" dedi. Ünlü şarkıcı "Estetik dediğiniz işlem aslında saçımı gergin toplatmamdan ibaret. Benim estetiğim böyle, komiksiniz ya her gün bir insan estetik yaptırır mı ya! Bir de bugüne kadar ne estetiği yaptırmışım söyleyin" diyerek çıkan haberlere ve yapılan yorumlara isyan etti.