Sonbaharda konserlere devam

Yıldız Tilbe, Haluk Levent ve Sefo gibi ünlü isimler DK Event organizasyonu kapsamında İstanbullu hayranlarıyla bir araya gelecek. Konserine özel olarak hazırlanan şarkıcılar repertuvarlarını şimdiden belirledi. Sanatçılar, sevilen şarkılarını İstanbul Kongre Merkezi'nin sahnesinde hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirecek. Konser serisi 16 Kasım'da Sefo'nun konseriyle başlayacak.