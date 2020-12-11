11 Aralık 2020 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:11 Aralık 2020 Cuma 15:37:00
Son Yaz'ın yıldızı Alperen Duymaz'dan romantik paylaşım! 'Aldığın her nefese şükür'
‘Son Yaz' dizisinde rol alan Alperen Duymaz, gözlerden uzak tuttuğu eşi Kübra Duymaz'a olan sevgisini Instagram'dan gösterdi.
Öğretmen olan eşinin tayini için Şubat ayında apar topar nikah masasına oturan Alperen Duymaz, çekildikleri romantik fotoğrafa "Aldığın her nefese şükürler olsun" notunu düştü.
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