‘Son Yaz'ın Sare'si

Alperen Duymaz, Ali Atay ve Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı 'Son Yaz' dizisinin kadrosuna Birce Akalay dahil oldu. Yönetmenliğini Semih Bağcı'nın yaptığı dizinin ekibi önceki gün sete çıktı. Birce Akalay'ın ilk set gününden fotoğraflar basına servis edildi. Akalay yapımda Sare karakterini canlandıracak. İlk set gününün heyecanı fotoğraflara yansırken, Sare'nin gelişiyle dizide dengeler değişecek.