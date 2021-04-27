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27 Nisan 2021 Salı 10:00:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 10:00:00

Son sahnesine çıktı

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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünü oynadığı 'Menajerimi Ara' dizisine veda etti.

Önceki gün son sahnesi için kamera karşısına geçen Ergüder, ekip arkadaşları Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ile fotoğraf çektirerek herkese teşekkür etti. Rol gereği yurtdışına giden oyuncu, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.

Etiketler : Canan Ergüder menajerimi ara barış falay fatih artman ahsen eroğlu serhat teoman
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