Son sahnesine çıktı

Önceki gün son sahnesi için kamera karşısına geçen Ergüder, ekip arkadaşları Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Serhat Teoman ile fotoğraf çektirerek herkese teşekkür etti. Rol gereği yurtdışına giden oyuncu, "Bazen izlediğimiz yol beklenmedik bir viraj alabiliyor. Önemli olan fazla sarsılmadan yolla beraber akabilmek" dedi.