Son durumu paylaşıldı

Oyuncu ve sunucu Kenan Işık 8 yıl önce spor salonunda fenalaşarak dengesini kaybetmiş ve sonucunda başını çarpmıştı. Dört saat süren bir ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatan Işık, bilinci kapalı bir şekilde komaya girmişti. Sanatçının son durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. Işık'ın ailesi ve arkadaşları sanatçının fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı belirtti.

