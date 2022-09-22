Sömestr tatili bitti set başladı

Burcu Özberk, Hande Ataizi ve Selma Erçeç gibi isimlerle 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Cihangir Ceyhan, yapım hakkında konuştu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan projede 'Hayri' karakterini canlandıran Ceyhan, "Yeni sezon başladığı için herkesle ortak bir sevinç yaşıyoruz. Gayet keyifli gidiyor. Birbirini seven bir ekibiz, sömestr tatili biter herkes bir araya gelir ya, öyle bir sevinç bizim ki" dedi.