Somer şef aşka geldi

MasterChef yarışmasında jüri üyeliği yapan ünlü Somer Sivrioğlu, Pınar Kayabaşı'yla aşkını sosyal medya hesabından gözler önüne serdi. İlişkilerini gözlerden uzakta sürdüren çift, kural bozdu. Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününü Instagram'dan kutladı. Ünlü şef, birbirinden renkli karelerin yer aldığı fotoğraflarının altına, "İyi olmak lazım bu hayatta, güzel bakmak lazım mutluluğa, sevene, sevgiye saygı duymak lazım, çünkü o kadar az ki. Biz mutluyuz, seviyoruz, yaşıyoruz. Şükür" yazdı.