08 Kasım 2020 Pazar 14:34:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 00:56:00
Sol Yanım dizisinin genç asileri: Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey
BKM yapımı ‘Sol Yanım' dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
Yapımın genç oyuncuları Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey, dizideki karakterlerinin aksine kamera arkasında çok eğleniyorlar. Rolleri gereği yıldızı hiç barışmayan oyuncular, kamera kayıttan çıkınca soluğu birbirlerinin yanında alıyor. Ekip, fırsat buldukları her an eğlenceli fotoğraflar çektiriyor.
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