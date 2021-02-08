Sokaktaki canlara yardım

Onur Büyüktopçu, dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ziyaret ederek, yemek verdi. Hayvanların sağlığıyla yakından ilgilenen oyuncu, "Hayvanlara çok düşkünüm. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için sokaklarımıza, evlerimizin kapı önlerine bir kap su ve mama koyalım lütfen" diyerek mesaj verdi.