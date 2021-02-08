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08 Şubat 2021 Pazartesi 13:03:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 13:11:00

Sokaktaki canlara yardım

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Onur Büyüktopçu, dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ziyaret ederek, yemek verdi.

Onur Büyüktopçu, dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını ziyaret ederek, yemek verdi. Hayvanların sağlığıyla yakından ilgilenen oyuncu, "Hayvanlara çok düşkünüm. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarımız için sokaklarımıza, evlerimizin kapı önlerine bir kap su ve mama koyalım lütfen" diyerek mesaj verdi.

Etiketler : onur büyüktopçu sokak hayvanları pandemi koronavirüs
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