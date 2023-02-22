Sokaktaki can dostlara 50 ton mama

Haçiko Başkanı Ömür Gedik ve Mamasepeti.com anlamlı bir iş birliğine imza attı. İkili, büyük bir felaket yaşayan deprem bölgesindeki sokak hayvanları için 50 ton mama yardımı yapacak. Gedik, "Deprem bölgesinde büyük bir yıkım yaşandı. Barınaklara ve sokak hayvanlarına mama dağıtımımız devam edecek. Her ay 3 ton mamayı deprem bölgesine göndereceğiz. İlk TIR'larımız yola çıktı. Hayvan, insan diye ayırmadan, elimizden geleni yapacağız" dedi.