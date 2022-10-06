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06 Ekim 2022 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2022 Perşembe 13:30:00

Sokakta yaşadım

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Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlattı.

Popstar yarışmasıyla tanınan Bayhan Gürhan, çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlattı. YouTube'da Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğunu 'Haber Bahane' programına konuk olan Bayhan, küçük yaşlarda sokaklarda kaldığını ve kendisini taciz etmeye çalıştıklarını anlattı. Bayhan, "Sokaklarda büyüdüğüm için çoğu şeyi bilirdim. Hayatta kalmak için hep elimdeki imkanları değerlendirmeye çalıştım. Kendimi korumak için yanımda bıçak taşıyordum" dedi.

Etiketler : Sokakta yaşadım Bayhan Gürhan Popstar
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