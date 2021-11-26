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26 Kasım 2021 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:26 Kasım 2021 Cuma 10:30:00

Sokakta buldu sahiplendi

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En son 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz 'Kızım' ile geziye çıktı.

En son 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz 'Kızım' ile geziye çıktı. Oyuncu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Objektifleri gören oyuncu, "Makyajsız halde yakalandım" diyerek güldü. Oyuncu, Golden cinsi olan köpeği sahiplendiğini söyledi. Oflaz, "Köpeğimin adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" dedi. Oyuncu, yeni proje için senaryo okuduğunu da söyleyerek yeniden ekranlara döneceğini belirtti.

Etiketler : Sokakta buldu sahiplendi Arka Sokaklar Merve Oflaz Kızım
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