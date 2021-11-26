Sokakta buldu sahiplendi

En son 'Arka Sokaklar' dizisinde rol alan Merve Oflaz 'Kızım' ile geziye çıktı. Oyuncu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Objektifleri gören oyuncu, "Makyajsız halde yakalandım" diyerek güldü. Oyuncu, Golden cinsi olan köpeği sahiplendiğini söyledi. Oflaz, "Köpeğimin adı Kızım. Sokakta buldum sahiplendim" dedi. Oyuncu, yeni proje için senaryo okuduğunu da söyleyerek yeniden ekranlara döneceğini belirtti.