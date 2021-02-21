Sokaklarda yaşamıyorum

82 yaşındaki eşi Patrick tarafından evden kovulduğu iddia edilen Meltem Miraloğlu (34), babasını kaybettiğini bu yüzden iddialara sessiz kaldığını söyledi.

'82 yaşındaki eşi Patrick tarafından evden kovulduğu iddia edilen Meltem Miraloğlu (34), babasını kaybettiğini bu yüzden iddialara sessiz kaldığını söyledi. Hayat Devam Ediyor' daki 'çocuk gelin' rolü ile ünlenen oyuncu Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük ABD'li eşi Patrick tarafından evden atıldığı iddialarına yanıt verdi. Evlendikten sonra ABD'de yaşayan genç oyuncunun soğuk günlerde bir sırt çantası ile sokaklarda yaşadığı gündeme geldi. Oyuncu, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla evden kovulmadığını, babasını kaybetmenin acısını yaşadığını söyledi. Babasının vefat ettiğini duyuran Meltem Miraloğlu, ''Neden sessizlik? Çünkü daha yeni babam öldü. 54 yaşındaydı" mesajını paylaştı. Oyuncu ardından ABD'li dostlarıyla fotoğraf paylaşarak oradaki yaşantısında her şeyin yolunda olduğunu gözler önüne serdi.