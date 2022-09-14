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14 Eylül 2022 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 12:00:00

Sokak ortasında hararetli tartışma

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2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, nişanlısı Mert Aydın'la Nişantaşı'ndaydı.

2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle dünyaevine girmeye hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, nişanlısı Mert Aydın'la Nişantaşı'ndaydı. City's'de düğün alışverişi yapan çift, sokakta hararetli bir tartışma yaşadı. İkilinin arasınına Bolugur'un telefonuna gelen bir mesaj yüzünden açıldığı anlaşıldı. Araba beklerken 'O benim arkadaşım' şeklinde konuştuğu gözlenen Boluğur'un, Aydın'la tartıştığı anlar objektiflere yansırken oyuncu, kendisini görüntüleyen habercilere "Bunları yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu, o yüzden buradayız" derken Mert Aydın "Düğün nasıl olacak" sorularını geçiştirmek istedi.

Etiketler : Sokak ortasında hararetli tartışma Mert Aydın Fuat Paşa Yalısı Merve Boluğur
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