25 Mayıs 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 13:00:00
Sokak çalgıcılarıyla Mihriban
Yasak Elma' dizisinden ayrıldıktan sonra bir süredir dinlenen Talat Bulut, önceki gün sokağına gelen çalgıcılarla şarkı söyledi.
Yasak Elma' dizisinden ayrıldıktan sonra bir süredir dinlenen Talat Bulut, önceki gün sokağına gelen çalgıcılarla şarkı söyledi. Mihriban türküsünü seslendiren Talat Bulut, o anları "Pazar neşesi var! Sokak şarkıcıları arasında olmak en sevdiğim şey. Görünce eşlik etmemek mümkün mü..." notu ile paylaştı.