Sokak çalgıcılarıyla Mihriban

Yasak Elma' dizisinden ayrıldıktan sonra bir süredir dinlenen Talat Bulut, önceki gün sokağına gelen çalgıcılarla şarkı söyledi. Mihriban türküsünü seslendiren Talat Bulut, o anları "Pazar neşesi var! Sokak şarkıcıları arasında olmak en sevdiğim şey. Görünce eşlik etmemek mümkün mü..." notu ile paylaştı.

