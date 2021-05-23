Sokağına taraftar bayrağı!

Sıkı bir Adana Demirspor taraftarı olan oyuncu Görkem Sevindik, ikamet ettiği semt olan Yeniköy'e dev bir Adana Demirspor bayrağı astırdı. Cadde üzerine astırdığı bayrağına ad ve soyadını yazdıran Sevindik, "Adanalı olmaktan gurur duyuyorum. Evden her çıktığımda bu güzel bayrağımızı burada görünce mutlu oluyorum. Bu tarif edilemez bir duygu" dedi.

